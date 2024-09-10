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        Eskişehir'deki bir evde biriktirilen çöp temizlendi

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir evde biriktirilen atıklar belediye ekiplerince temizlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 13:49 Güncelleme: 10.09.2024 - 14:00
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        Eskişehir'deki bir evde biriktirilen çöp temizlendi
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir evde biriktirilen atıklar belediye ekiplerince temizlendi.

        Odunpazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Deliklitaş Mahallesi'ndeki bir evde biriken atıkların kokuya neden olması üzerine vatandaşlar belediyeye ihbarda bulundu.

        İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla polis ve zabıta ekipleri eşliğinde bahse konu yere giden Odunpazarı Belediyesi Temiz İşleri Müdürlüğüne bağlı ekip, biriktirilen çöpleri dışarı taşıdı.

        Çürümüş gıda maddeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutular, poşet ve kağıttan oluşan atıkların evden çıkartılmasının ardından ekipler, genel temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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