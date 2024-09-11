Eskişehir'de jandarma mevsimlik tarım işçilerine KADES'i tanıttı
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mevsimlik tarım işçilerine Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirmede bulundu.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mevsimlik tarım işçilerine Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirmede bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alpu ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde çalışan ve konaklayan mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti.
KADES kullanımının anlatıldığı ziyarette tarım işçilerine, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 5 milyon erkeğe farkındalık eğitimi verildiği belirtildi.
Ayrıca ziyarette, çocuklara Jandarma dergisi hediye edildi.
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