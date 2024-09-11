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        Eskişehir'de jandarma mevsimlik tarım işçilerine KADES'i tanıttı

        Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mevsimlik tarım işçilerine Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirmede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 12:52 Güncelleme: 11.09.2024 - 12:53
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        Eskişehir'de jandarma mevsimlik tarım işçilerine KADES'i tanıttı
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        Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mevsimlik tarım işçilerine Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirmede bulundu.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alpu ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde çalışan ve konaklayan mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti.

        KADES kullanımının anlatıldığı ziyarette tarım işçilerine, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 5 milyon erkeğe farkındalık eğitimi verildiği belirtildi.

        Ayrıca ziyarette, çocuklara Jandarma dergisi hediye edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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