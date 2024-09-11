Eskişehir'de jandarma mevsimlik tarım işçilerine KADES'i tanıttı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alpu ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde çalışan ve konaklayan mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti.

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