Eskişehir'de 8 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
Eskişehir'in Odunpazarı, Tepebaşı ve Sivrihisar ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı gözaltına alındı.
Eskişehir'in Odunpazarı, Tepebaşı ve Sivrihisar ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin evlerinde uyuşturucu bulundurduğu ve kullandıkları bilgisine ulaşıldı.
Ekipler tarafından belirlenen 8 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda 22,8 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar, 1 adet uyuşturucu hap, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından adli işlem yapıldı.
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