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        Eskişehir Ülkü Ocakları İl Başkanlığına Ahmet Ceyhan atandı

        Eskişehir Ülkü Ocakları İl Başkanlığına Musa Tömen'in yerine Ahmet Ceyhan'ın atandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 09:16 Güncelleme: 12.09.2024 - 09:19
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        Eskişehir Ülkü Ocakları İl Başkanlığına Ahmet Ceyhan atandı
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        Eskişehir Ülkü Ocakları İl Başkanlığına Musa Tömen'in yerine Ahmet Ceyhan'ın atandığı bildirildi.

        MHP Eskişehir İl Başkanlığından yapılan açıklamada, atamanın, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştiği belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım, "Ülkü Ocakları Eskişehir İl Başkanlığına Ahmet Ceyhan atanmıştır. Yeni görevinde başarılar diler, görevini devreden Musa Tömen'e teşekkür ederim." ifadesi kullanıldı.

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