Eskişehir Ülkü Ocakları İl Başkanlığına Ahmet Ceyhan atandı
Eskişehir Ülkü Ocakları İl Başkanlığına Musa Tömen'in yerine Ahmet Ceyhan'ın atandığı bildirildi.
Eskişehir Ülkü Ocakları İl Başkanlığına Musa Tömen'in yerine Ahmet Ceyhan'ın atandığı bildirildi.
MHP Eskişehir İl Başkanlığından yapılan açıklamada, atamanın, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım, "Ülkü Ocakları Eskişehir İl Başkanlığına Ahmet Ceyhan atanmıştır. Yeni görevinde başarılar diler, görevini devreden Musa Tömen'e teşekkür ederim." ifadesi kullanıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.