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        Eskişehir'de ayçiçeği tarlasında 5 metre çapında obruk oluştu

        Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki bir tarım arazisinde yaklaşık 20 metre derinliğinde, 5 metre çapında obruk oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 11:26 Güncelleme: 12.09.2024 - 11:34
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        Eskişehir'de ayçiçeği tarlasında 5 metre çapında obruk oluştu
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        Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki bir tarım arazisinde yaklaşık 20 metre derinliğinde, 5 metre çapında obruk oluştu.

        İlçeye bağlı kırsal Sadıroğlu Mahallesi'nde yaşayan Erkan Ceylan, kendisine ait ayçiçeği tarlasında obruk oluştuğunu fark etti.

        Tarla sahibi, yaklaşık 20 metre derinliğinde ve 5 metre çapındaki obruğa ilişkin yetkililere bilgi verdi.

        Ceylan, gazetecilere, damla sulama ekipmanlarını toplamak için 23 dekar büyüklüğündeki arazisine geldiğinde bir kısmının eksik olduğunu fark ettiğini söyledi.

        Tarlaya girdiğinde obruğu görüp korktuğunu belirten Ceylan, "Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine bilgi verdik. DSİ'den yetkililer geldi. Ayçiçeği biçim dönemi de geldi. Fark etmeseydik biçerdöveri bile içine çekebilirdi. Mahallemizde ilk kez obruk oluştu. Çevresini hasat ettikten sonra bu obruğu toprakla doldurmayı planlıyoruz." diye konuştu.

        Tarlada incelemede bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ise bunun, Eskişehir'de bilinen üçüncü obruk olduğunu bildirdi.

        Çiftçilerin her yıl çok sulama isteyen ürünler ektiğini anlatan Gümüş, şunları kaydetti:

        "Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı, planlı üretim desteğine ilişkin açıklama yaptı. Bundan sonra çok su isteyen bitkilerimizin ekilişlerini kontrollü yapacağız. Çiftçimizin de gelirinin düşmemesi için verdiğimiz destekler artırıldı. Ülke genelinde 11 ilde, 51 ilçe su kısıtı olan bölgeler. Eskişehir'deki 6 ilçe de bunlara dahil. Yer altındaki suyun hoyratça kullandığında sıkıntı oluşacak bu ilçelerde su kısıtı ve planlı üretim desteği verilecek. Planlı üretimle çiftçimiz daha çok kazanacak. Suyumuzu da idareli kullanacağız. Böylece obrukları daha fazla görmeyeceğiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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