Eskişehir'de tır şoförü cinayeti davasında beraat eden 2 sanık yeniden yargılanıyor

Eskişehir'de 10 yıl önce tır şoförü Cem Sarıkan'ın mescitte tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin haklarında açılan davada beraat eden iki sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, hakkında yakalama kararı çıkarılan cinayet sanığı Ali Çetin'in katılmadığı duruşmada, azmettirici olduğu iddia edilen tutuklu sanık Beytullah Öz ile taraf avukatları yer aldı.

Sanık Öz, söz konusu olaya ilişkin hiçbir şey gizlemediğini iddia ederek, sürecin en başından beri samimi beyanlarda bulunduğunu söyledi.

Olayla ilgili en küçük bir alakasının bulunmadığını öne süren Öz, "Diğer sanıkla aramızda bir işbirliği olsaydı ifadelerimiz aynı olurdu. Suçsuzum, 16 aydır mağdurum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı ise 2 sanığın mevcut durumlarının devamını ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Öz'ün tutukluluğunun devamına, sanık Ali Çetin hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve yakalama kararının devamına hükmederek duruşmayı ocak ayına erteledi.