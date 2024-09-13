Eskişehir Teknik Üniversitesi havacılık öğrencilerinin eğitim uçak filosu yenilendi

DENİZ AÇIK - Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ), bünyesindeki 11 uçağa ilave olarak Porsuk Projesi kapsamında filosuna kattığı yeni teknolojiyle donatılmış 7 uçakla Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerine eğitim vermeye başladı.

Üniversite yönetiminin, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ işbirliğiyle hayata geçirdiği projeyle, eğitimlerde yararlanmak için 2 çift motorlu Diamond DA42, 5 TECNAM P2010 MKII tek motorlu yeni uçakları filosuna kattı.

"Havacılık Elektrik ve Elektroniği", "Pilotaj" ile "Uçak Gövde ve Motor Bakımı" lisans öğrencilerinin eğitimlerinde kullanılan uçak sayısını 18'e çıkaran ESTÜ, son teknolojiyle donatılmış yeni hava araçlarıyla Türk sivil havacılık sektörüne mezunlar verecek. ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, AA muhabirine, üniversitesinin uzun zamandır sivil havacılık sektörüne personel yetiştirdiğini söyledi. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin her yıl 300 öğrenciyi mezun ettiğini belirten Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de ücretsiz pilotaj eğitimi veren tek devlet üniversitesiyiz. Türkiye'nin en iyi öğrencilerini fakültemize alıyoruz. Hasan Polatkan Havalimanı'nın işletmesini de biz yapıyoruz. Her gün yurt dışı uçuşları yapılıyor. Öğrencilerimiz de havalimanında yıllık 5 bin uçuş gerçekleştiriyor. Üniversitemizdeki hangarımızda bütün uçakların bakımı ve onarımını yapabiliyoruz. Öğrencilerimiz bütün proseslerde yer alıyor. Sadece pilotaj alanında 600 mezun verdik." Üniversitenin eğitim amaçlı kullandığı 2 çift motorlu Beechcraft​​​​​​​ C90GTi uçağının bulunduğunu aktaran Özcan, Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansının 2016 yılında mevzuatlarındaki değişiklik nedeniyle söz konusu uçakların Avrupa'da eğitim amaçlı uçuş izinlerini iptal ettiğini dile getirdi.

Bu uçaklarla ilgili çözüm üretmek için 2 yıl önce Porsuk Projesi'ni geliştirdiklerini bildiren Özcan, şöyle devam etti: "Çift motorlu uçaklarımızı kullanamıyorduk. Sadece geçen yıl bahar döneminde öğrencilerimizin çift motorlu uçuş eğitim alması için farklı kurumlara 3,5 milyon lira ödedik. Emniyet Genel Müdürlüğümüzün Beechcraft C90'a ihtiyacı olduğunu öğrendik. Görüşmeleri yaptık. Sonunda 4 kurum bir araya gelip Porsuk Projesi'ni oluşturduk. Beechcraft C90 uçaklarını Emniyet Genel Müdürlüğüne devrettik. Bunun üzerine protokol çerçevesinde yeni uçaklar Eskişehir Teknik Üniversitesine teslim edildi."

- Mezunlar sektörde çalışmaya başladıklarında acemilik çekmeyecek Rektör Özcan, üniversitenin ortalama 30-35 yaşında 11 tek motorlu uçağının bulunduğunu, projeyle bunlara 7 yeni uçağın eklendiğini belirtti. Porsuk Projesi sayesinde eğitim uçakları filolarını genişlettiklerini dile getiren Özcan, "Projeyle filomuzu 2'si çift motorlu olmak üzere 18 uçağa yükseltip, yeniledik. 19 öğrencimiz çift motorlu uçak eğitimini bekliyordu. Şimdi onların eğitimi başladı." dedi. Özcan, yeni uçakların kokpitinden gövdesine son sistemlerle donatılan hava araçları olduğunu vurguladı.

Mezunların sektörde çalışmaya başladıklarında acemilik çekmeyeceğini anlatan Özcan, şunları kaydetti: "Eski uçaklarımızda analog ekranlar vardı. Bunlarda dijital ekranlar bulunuyor. En yeni sistemlere hakim olup mezun olacaklar. Uçak Gövde Motor Bakımı, Havacılık Elektrik ve Elektroniği bölümlerinin öğrencileri de yeni sistemleri öğrenecek. Yeni uçakları yurt dışından getirirken çift motorluların bakım ve onarımı için Avusturya'ya 3, diğer uçaklar için de İtalya'ya 3 personelimizi eğitime gönderdik. Yeni uçakların başlangıç yedekleri, yer destek teçhizatları ve pilot/teknisyen eğitimlerini de içeren Porsuk Projesi ile Eskişehir Teknik Üniversitesinin donanım/teçhizat ve insan kaynağı envanteri de güçlendirilmiş oldu."