2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın beşinci ayağı Eskişehir'de başladı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın beşinci ayağı olan Eskişehir Rallisi için başlangıç töreni düzenlendi.

Eskişehir Otomobil Spor Kulübünün (ESOK) ev sahipliğinde Odunpazarı Meydanı'nda gerçekleştirilen törende start seremonisi, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak tarafından başlatıldı.

Vatandaşların araçlarla ve pilotlarla fotoğraf çektirdiği başlangıç törenine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ve Başkan Yardımcısı Cemil Onur Sürmeci ile diğer ilgililer katıldı.