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        Eskişehir'de AK Parti "Türkiye Buluşmaları" programı gerçekleştirildi

        AK Parti tarafından Eskişehir'de düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programında partiye yeni katılanları rozet takıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 11:00 Güncelleme: 14.09.2024 - 11:00
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        Eskişehir'de AK Parti "Türkiye Buluşmaları" programı gerçekleştirildi
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        AK Parti tarafından Eskişehir'de düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programında partiye yeni katılanları rozet takıldı.

        Kentteki bir otelde düzenlenen programda konuşan AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, önceki genel seçimlerde olduğu gibi aynı heyecanla binlerce vatandaşla yan yana geldikleri belirtti.

        AK Parti'nin sadece seçim dönemi vatandaşa giden bir siyasi hareket olmadıklarını anlatan Dönmez, "Vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu her anında birlikte olmak arzusuyla yan yana geldik. Şüphesiz vatandaşlarımızla buluşmayı günlere ve saatlere indirgemek mümkün değil. Bizim yetişemediğimiz yerde il, ilçe teşkilatlarından arkadaşlarımız, belediye meclis üyelerimiz ve parti üyelerimiz, davaya gönül vermiş arkadaşlarımız yetişecek. Biz, herkesin yanına koşmak zorundayız." diye konuştu.

        Dönmez, teşkilat olarak birlikte kazanılan başarıların siyasi başarının ötesinde millete hizmet etmenin en güzel örneği olduğunun altını çizerek, her bir teşkilat mensubunun emek verdiğini dile getirdi.

        AK Parti iktidarının ülkeye kazandırdıklarının gelecekte yapılacakların teminatı olduğunu belirten Dönmez, şöyle konuştu:

        "Bugün bir araya gelişimiz hem geçmişe bir saygı duruşu hem de geleceğe dair umutlarımızın tazeleme fırsatı sunmuştur. Tecrübe ve birikimlerini bizlerle paylaşan önceki dönem teşkilat mensubu arkadaşlarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum, onlara şükran borçluyuz. Onlardan öğreneceğimiz çok şey var. Aynı zamanda genç kadrolarımızın dinamizmiyle yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz. Bu teşkilatın bir parçası olmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum. Birlik ve beraberlik içinde AK Parti'nin şehrimizdeki güçlü duruşunu daha da sağlamlaştıracağız. Hep birlikte daha nice güzel günlere ulaşacağımıza olan inancımı da bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bugün bu kervana katılacak 100'ün üzerinde arkadaşlarımız var. Onlara da 'hoş geldiniz' diyorum."

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ise AK Parti'nin sonuçtan ziyade süreç partisi olduğunu belirterek, hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

        Hizmet etmek için geldiklerini ve devam edeceklerini belirten Gürcan, "Bu yol arkadaşlığı devam edecek. Biz, Eskişehir'e genelde de Türkiye hizmet etmeye devam edeceğiz. AK Parti bugünün partisi değildir, ezelden gelmiştir. Biz değer bırakanlarız. Değer adına bu dünyada yolculuğumuzu devam ettirdiğimiz sürece o yolculuğa değer katmak, torunlarımıza yarınlar bırakmak adına bu hareketi çok önemsiyorum." dedi.

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile halkın arasındaki bağların ilk günkü gibi güçlü olduğunun altını çizerek, "Bugün belli iç ve dış odaklar bu gönül bağını zedelemek için ellerinden geleni ardına koymamaktadırlar. Hükümetimizin en tartışmaya kapalı icraatlarında dahi bir kara propaganda makinesi çalışmaktadır. Bizlerin ve sizlerin bu noktada görevi, bulunduğumuz her alanda partimizin başardıklarını anlatmak olmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın geleceğimiz ülkemizin bekası için önemini toplumumuzun her kesimine kazımalıyız." ifadelerini kullandı.

        AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak da 12 ilçede eş zamanlı esnaf ziyaretleri gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, vatandaşlarını taleplerine ilişkin çözümleri hayata geçirmek için çalışacaklarını söyledi.

        Program, partiye katılan yeni üyelere parti rozetinin takılmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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