Eskişehir'de fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro ekipleri, fuhuşla mücadele amacıyla başlatılan çalışmada Eskibağlar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan şüphelinin, fuhşa aracılık ve yer temin ettiğini belirledi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.