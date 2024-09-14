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        Eskişehir'de fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda bir kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 13:02 Güncelleme: 14.09.2024 - 13:02
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        Eskişehir'de fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda bir kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro ekipleri, fuhuşla mücadele amacıyla başlatılan çalışmada Eskibağlar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan şüphelinin, fuhşa aracılık ve yer temin ettiğini belirledi.

        Polis ekiplerince otele düzenlenen operasyonla resepsiyon görevlisi, yakalandı.

        Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Söz konusu otelin mühürlenmesi için işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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