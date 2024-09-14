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        2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın beşinci ayağının ilk günü Eskişehir'de başladı

        Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın beşinci ayağı olan Eskişehir Rallisi'nin ilk günü başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 13:19 Güncelleme: 14.09.2024 - 13:19
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        2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın beşinci ayağının ilk günü Eskişehir'de başladı
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        Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın beşinci ayağı olan Eskişehir Rallisi'nin ilk günü başladı.

        Eskişehir Otomobil Spor Kulübünün (ESOK) ev sahipliğinde gerçekleştirilen, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı ile TOSFED Başkan Yardımcısı Cemil Onur Sürmeli'nin startını verdiği organizasyonun ilk gününde, 62 araç ile 124 sporcu mücadeleye başladı.

        İki gün boyunca etapların geçileceği organizasyonda, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Celal Gülerhan Ralli Kupası'na da puan verilecek.

        Eskişehir Rallisi'nde bugün Petrol Ofisi Maxima (Uluçayır), Remed Assistance (Yukarı Ilıca) ve Espark (Kirazlıçeşme), yarın ise KYK Yapı Kimyasalları (Yukarı Kalabak) ve Banaz (İdris Yayla) etaplarının ikişer kez geçilmesinin ardından Espark önünde ödül töreni yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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