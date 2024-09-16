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        Eskişehir Tepebaşı Gündüzler Barajı'yla 12 bin 20 dekar tarım arazisi sulanıyor

        Devlet Su İşleri Genel Müdürü (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, çalışmaların tamamlandığı Eskişehir Tepebaşı Gündüzler Barajı sayesinde depolanan 8,3 milyon metreküp suyun, bölgedeki 12 bin 20 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağladığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 09:22 Güncelleme: 16.09.2024 - 10:00
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        Eskişehir Tepebaşı Gündüzler Barajı'yla 12 bin 20 dekar tarım arazisi sulanıyor
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        Devlet Su İşleri Genel Müdürü (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, çalışmaların tamamlandığı Eskişehir Tepebaşı Gündüzler Barajı sayesinde depolanan 8,3 milyon metreküp suyun, bölgedeki 12 bin 20 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağladığını bildirdi.

        DSİ 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DSİ'nin tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalıştığı belirtildi.

        Sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıldığı kaydedilen açıklamada, DSİ'nin bu kapsamda Türkiye'nin su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla projeler üreten en büyük yatırımcı kuruluşlarından birisi olduğu ifade edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, DSİ'nin Türkiye'nin kalkınmasının öncü kurumlarından biri olan marka olduğuna dikkati çekerek, "Su hayatın merkezinde olduğu gibi kalkınmanın da merkezindedir. Susuz bir kalkınma mümkün değildir. Bu kapsamda sulama projelerimiz başta olmak üzere yatırımlarımızı en kısa zamanda tamamlayarak faydaya dönüştürmek, verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız. DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor." dedi.

        Eskişehir Tepebaşı Gündüzler Barajı'nda çalışmaların tamamlanarak susuz topraklara bereket geldiğini ifade eden Balta, "Temelden yüksekliği 65 metre ve su depolama kapasitesi 8,3 milyon metreküp olan Eskişehir Tepebaşı Gündüzler Barajı'nda depolanan su ile 12 bin 20 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanıyor." dedi.

        Barajın Eskişehirli çiftçilere hayırlı olmasını dileyen Balta, "Bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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