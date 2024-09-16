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        TOSFED Başkanı Üçlertoprağı, Odunpazarı ESOK Rally 2024'ü değerlendirdi

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın beşinci ayağı olan Odunpazarı ESOK Rally 2024'ün başarılı bir şekilde tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 16:38 Güncelleme: 16.09.2024 - 16:38
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        TOSFED Başkanı Üçlertoprağı, Odunpazarı ESOK Rally 2024'ü değerlendirdi
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        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın beşinci ayağı olan Odunpazarı ESOK Rally 2024'ün başarılı bir şekilde tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Üçlertoprağı, yaptığı açıklamada, "Odunpazarı ESOK Rally"nin hem organizasyon hem de katılım açısından büyük bir başarı olduğunu belirtti.

        Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü'nü (ESOK) ve emeği geçen herkesi tebrik eden Üçlertoprağı, "Bu tür etkinlikler, Türkiye'de motor sporlarının gelişimine önemli katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

        Sporcuların performansının üst düzey olduğundan bahseden Üçlertoprağı, "Rallide yarışan tüm sporcularımız, hem parkurda gösterdikleri mücadele hem de fair-play ruhuyla örnek oldular. Türkiye'de otomobil sporlarının prestijini artırmak adına önemli bir adım attık." dedi.

        TOSFED Başkan Yardımcısı Cemil Onur Sürmeli de "Odunpazarı ESOK Rally 2024"e ilişkin, sporcuların sergilediği performans ve fair-play ruhunun, Türkiye'de motor sporlarını daha ileriye taşımak adına çok değerli olduğunu bildirdi.

        ESOK tarafından düzenlenen organizasyonda sporcuların, zorlu parkurlarda kıyasıya mücadele ettiğini belirten Sürmeli, organizasyonun başarıyla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

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