Eskişehir'de kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

Eskişehir'de, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 28 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.

Dün sabah saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi'ndeki evinden ayrılan Enes Kanmaz'ın geri dönmemesi üzerine ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kayıp ihbarı üzerine jandarma, AFAD, AKUT ve bazı sivil toplum kuruluşlarından arama kurtarma ekiplerince Kanmaz'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Kanmaz'a ait bisiklet ve bot, babası tarafından Kent Ormanı'ndaki mescidin yer aldığı bölgede bulundu.