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        Eskişehir'de kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

        Eskişehir'de, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 28 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 19:40 Güncelleme: 16.09.2024 - 19:48
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        Eskişehir'de kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
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        Eskişehir'de, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 28 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.

        Dün sabah saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi'ndeki evinden ayrılan Enes Kanmaz'ın geri dönmemesi üzerine ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Kayıp ihbarı üzerine jandarma, AFAD, AKUT ve bazı sivil toplum kuruluşlarından arama kurtarma ekiplerince Kanmaz'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

        Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Kanmaz'a ait bisiklet ve bot, babası tarafından Kent Ormanı'ndaki mescidin yer aldığı bölgede bulundu.

        Emniyet güçlerinin de destek verdiği arama çalışmaları kapsamında Kent Ormanı çevresindeki güvenlik kameralarına ait kayıtların incelemeye alındığı ifade edildi.

        Dronla bu bölgede arama kurtarma faaliyetlerini yoğunlaştıran ekiplerin, Kanmaz'ı bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdüreceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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