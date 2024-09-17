Zerin Kılınç'ın ölümüyle ilgili davada beraat eden kişi uyuşturucu ticareti suçlamasıyla hakim karşısında

Eskişehir'de 2 yıl önce Zerin Kılınç'ın, bir apartmanın ikinci katından düşerek ölmesine ilişkin yargılandığı davada beraat eden Yılmaz S'nin uyuşturucu ticareti suçlamasından yargılanmasına başlandı.

Savcılık tarafından Yılmaz S. hakkında "uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 1.Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde, 21 Haziran 2022'de apartmanın ikinci kat penceresinden düşen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren bir çocuk annesi Zerin Kılınç'ın eski erkek arkadaşı tutuksuz sanık Yılmaz S, Kılınç'ın annesi Telli Özokçu ile sanığın avukatı katıldı.

Sanık Yılmaz S, duruşmadaki savunmasında, eski kız arkadaşı Zerin Kılınç'ın o dönemde 6 aya yakın evine gidip geldiğini söyledi.

Kız arkadaşı olması sebebiyle Zerin'in evine sık sık gittiğini kaydeden Yılmaz S, "İddianamedeki sadece çakmak gazı bana aittir. Alüminyum folyo, hassas terazi, bana ait değildir. Kendisiyle her gün görüşüyorduk, onun evinde kaldığım günler haftada 2 günü geçmiyordu. Uyuşturucu kullanmıyorum, satmıyorum." diye konuştu.

Kılınç'ın pencereden düşerek ölümüne ilişkin davada ailenin avukatı olan ve olayın gerçekleştiği evdeki materyalleri ilgili makamlara teslim eden Avukat Ahmet Seyhan, duruşmada tanık olarak dinlendi.