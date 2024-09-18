Eskişehir Valisi Aksoy'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Aksoy, mesajında, gaziler ve şehitlerden alınan manevi güçle, milli birlik ve beraberliği hedef alan saldırılara asla fırsat verilmeyeceğini belirtti.
Geçmişte olduğu gibi bugün de milletin huzur ve güvenliğinin temini için canını ve bedenlerinin bir parçasını feda eden şehit ve gazilerin olduğunu kaydeden Aksoy, vatanı, milleti ve bayrağı için canları pahasına savaşan şehit ve gazilerin emanetlerine sonsuza kadar sahip çıkılacağını vurguladı.
Vali Aksoy, gaziliğin, milletin bağımsızlığı ve kutsal değerleri için hiçbir özveriden kaçınmayan vatan evlatlarının hak ettiği müstesna bir mertebe olduğuna işaret ederek, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda etmiş şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmet ve şükranla yad ediyor, gazilik mertebesi ile şereflenmiş bütün gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum." ifadesini kullandı.
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