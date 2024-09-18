Eskişehir Valisi Aksoy'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aksoy, mesajında, gaziler ve şehitlerden alınan manevi güçle, milli birlik ve beraberliği hedef alan saldırılara asla fırsat verilmeyeceğini belirtti.

Geçmişte olduğu gibi bugün de milletin huzur ve güvenliğinin temini için canını ve bedenlerinin bir parçasını feda eden şehit ve gazilerin olduğunu kaydeden Aksoy, vatanı, milleti ve bayrağı için canları pahasına savaşan şehit ve gazilerin emanetlerine sonsuza kadar sahip çıkılacağını vurguladı.