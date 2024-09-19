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        Eskişehir'de 2 iş insanına silahlı saldırılarla ilgili davanın görülmesine devam edildi

        Eskişehir'de 2 iş insanının ayrı tarihlerde silahla yaralanmasına ilişkin 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 12:26 Güncelleme: 19.09.2024 - 12:26
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        Eskişehir'de 2 iş insanına silahlı saldırılarla ilgili davanın görülmesine devam edildi
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        Eskişehir'de 2 iş insanının ayrı tarihlerde silahla yaralanmasına ilişkin 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Eskişehir 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcısı Ş.D. ile M.G, M.T, yaralanan iş insanlarından İ.I. ve taraf avukatları katıldı. Sanıklardan S.Ç. ile mağdur diğer iş insanı İ.Ç. mahkeme salonuna gelmedi.

        Duruşmaya ilk kez katılarak savunmasını yapan Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcısı Ş.D, emniyetteki ifadesinin aynen geçerli olduğunu söyledi.

        Hakkındaki iddiaların doğru olmadığını savunan Ş.D, "Müştekilerden para talep etmedim. Kimseye para vermedim, kimseden de para almadım. Olayda müştekiyi yaralayan S.Ç'yi mahalleden tanırım. 3-4 yıldır kendisini hiç görmedim. Beraatimi talep ederim." diye konuştu.

        3 tanığın dinlendiği duruşma, aralık ayına ertelendi.

        Eskişehir'de, iş insanı İ.Ç'nin silahla yaralanmasının ardından Orhangazi Mahallesi Sahil Sokak'taki bir lokantada dayısı iş insanı İ.I. da vurulmuştu. Bu olaylarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklanmıştı. Tutuklu sanıklar M.G, M.T. ve S.Ç. önceki duruşmada tahliye edilmişti.

        Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, İ.I'nın Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi'ndeki kapalı pazar yeri inşaatı ihalesindeki anlaşmazlık nedeniyle Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcısı Ş.D'nin azmettirmesiyle sanıklar M.T, M.G. ve S.Ç'nin tarafından yaralandığı belirtilerek, sanıklar hakkında "silahla kasten yaralama" suçundan hapis cezası talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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