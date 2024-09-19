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        İsveçli hava akrobasi pilotu Sanna Hedin, Sivrihisar Hava Gösterileri'ne hazırlanıyor

        İsveçli hava akrobasi pilotu Sanna Hedin, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde hafta sonunda yapılacak havacılık etkinliği öncesinde antrenman uçuşlarıyla hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 14:22 Güncelleme: 19.09.2024 - 14:35
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        İsveçli hava akrobasi pilotu Sanna Hedin, Sivrihisar Hava Gösterileri'ne hazırlanıyor
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        İsveçli hava akrobasi pilotu Sanna Hedin, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde hafta sonunda yapılacak havacılık etkinliği öncesinde antrenman uçuşlarıyla hazırlıklarını sürdürüyor.

        Sivrihisar Havacılık Merkezince düzenlenen Sivrihisar Hava Gösterileri'nin 9'uncusu "SHG Airshow 2024", merkezin Yeşilköy Mahallesi'nde 2014'te faaliyete geçirdiği Necati Artan Tesisleri'nde 21-22 Eylül'de gerçekleştirilecek.

        Etkinliğe, "Papercup" adını verdiği, modifiye edip boyadığı uçağıyla Avrupa kıtasını katederek Eskişehir'e gelen 34 yaşındaki Hedin de katılacak.

        Necati Artan Tesisleri'nde antrenman uçuşlarını sürdüren Hedin, gazetecilere, akrobasi gösterisi öncesinde uçağının arkasındaki "rudder" (istikamet dümeni) bölümünü büyüttüğünü söyledi.

        Uçmayı sevdiğini, gösterilere eşi ve çocuklarıyla katılacaklarını belirten Hedin, "Bu uçak, deneysel bir uçak olduğu için çok rahat modifiye edebiliyoruz. Bunları gerçekleştirebilmek büyük bir zevk veriyor. Buraya davet edilmekten, burada olmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum." diye konuştu.

        - "7'den 70'e bütün havacılık sevdalılarını buraya bekliyoruz"

        Türkiye'nin ilk sivil profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener ise kendisinin de iki uçuşla yer alacağı gösterilerin, dünya havacılığının buluşma noktalarından biri olduğunu vurguladı.

        Böyle bir organizasyonda yer almaktan büyük gurur duyduğunu dile getiren Şener, "Büyük bir heyecanla geri sayıma başladık. 7'den 70'e bütün havacılık sevdalılarını buraya bekliyoruz." dedi.

        SGH Airshow 2024 Direktörü Senan Öztürk de hava gösterilerinin yerli ve yabancı çok sayıda akrobasi pilotuna ev sahipliği yapacağını anlattı.

        Bu etkinliğin, dünya havacılığında önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Öztürk, "Sivrihisar Havacılık Merkezimiz artık dünya havacılığında kabul görmüş bir noktada. Yerli ve yabancı akrobasi pilotlarımız yine bu yıl Sivrihisar'da buluşarak Eskişehir semalarında renkli gösteriler sunacak." ifadesini kullandı.

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