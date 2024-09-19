Eskişehir'de asker eğlencesinde polise mukavemet eden 4 şüpheli yakalandı

Silaha el koymak isteyen ekiplere, eğlenceye katılan bir grup mukavemet gösterdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde asker eğlencesinde havaya ateş edilmesi üzerine silaha el koymak isteyen polise mukavemet eden 4 şüpheli gözaltına alındı.

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