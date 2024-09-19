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        Eskişehir'de asker eğlencesinde polise mukavemet eden 4 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde asker eğlencesinde havaya ateş edilmesi üzerine silaha el koymak isteyen polise mukavemet eden 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 15:43 Güncelleme: 19.09.2024 - 15:50
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        Eskişehir'de asker eğlencesinde polise mukavemet eden 4 şüpheli yakalandı
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde asker eğlencesinde havaya ateş edilmesi üzerine silaha el koymak isteyen polise mukavemet eden 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Çamlıca Mahallesi Doğanşehir Sokak'ta düzenlenen asker eğlencesinde havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Silaha el koymak isteyen ekiplere, eğlenceye katılan bir grup mukavemet gösterdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu şüpheliler S.Ş, N.C.K, Ş.K. ve R.K. gözaltına alındı.

        Şüpheliler, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanması sonrası adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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