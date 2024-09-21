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        Sarıcakaya ilçesinde TOKİ'nin yaptırdığı 77 konutun anahtarları sahiplerine teslim edildi

        Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapımı tamamlanan 77 konutun anahtarları hak sahiplerine verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 10:24 Güncelleme: 21.09.2024 - 10:25
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        Sarıcakaya ilçesinde TOKİ'nin yaptırdığı 77 konutun anahtarları sahiplerine teslim edildi
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        Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapımı tamamlanan 77 konutun anahtarları hak sahiplerine verildi.

        Bilal Habeşi Mahallesi'nde inşa edilen sitedeki hak sahibi vatandaşlar, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Sarıcakaya Kaymakamı Tarık Orhan, Sarıcakaya Belediye Başkanı Ahmet Dönmez ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın da katıldığı törende yeni evlerinin anahtarlarını aldı.

        Hak sahiplerinden Gülşen Mercan, AA muhabirine, TOKİ'ye 2019 yılında başvurduğunu, ev sahibi olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

        Yeni konutunun 3 odalı olduğunu belirten Mercan, "Konutlar çok iyi, etrafı ferah ve yeşillik. Bunu yaşamak çok güzel bir duygu. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.

        Nesrin Kahya da emeği geçenlere teşekkür ederek, "Evler çok güzel, dağ gibi sağlam. 2019 yılında başvurdum, bugün ev sahibi oldum. Ailece çok mutluyuz." diye konuştu.

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