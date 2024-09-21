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        AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığında delege seçimi başladı

        AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığında olağan kongre için delege seçimi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 12:27 Güncelleme: 21.09.2024 - 12:33
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        AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığında delege seçimi başladı
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        AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığında olağan kongre için delege seçimi başladı.

        AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, gazetecilere, AK Parti'nin büyük kongresine hazırlıklar kapsamında delege seçimlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Tepebaşı ilçesinde partisinin üye sayısının 37 bin 400 olduğunu belirten Kaya, şöyle konuştu:

        "Kongre sürecinde biz katılımın yoğunluğunu, hareketliliği, heyecanı hissediyoruz. Büyük kongremizde de daha büyük, daha heyecanlı bir şekilde gitmek üzere çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu davaya hizmet için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elimizden gelenin gece gündüz demeden yapmaya her zaman hazırız."

        AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığındaki delege seçimine AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, partinin Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Ahmet Sivri ve partililer katıldı.

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