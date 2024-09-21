Eskişehir'de aranan 2 şüpheli yakalandı

Ayrıca bir işletmeye cezai işlem uygulandı, şüphe üzerine durdurulan bir araçta ruhsatsız tabanca ile 53 fişek ele geçirildi.

1947 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılan, 43 kamuya açık alanın denetlendiği çalışmalarda, "kasten öldürme" ile "tehdit" suçlarından aranan 2 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 68 personelle Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokağı ile civarında uygulama yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.