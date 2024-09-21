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        Eskişehir'de aranan 2 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'de, polis ekiplerince gerçekleştirilen "huzur" uygulamasında aranan 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 14:35 Güncelleme: 21.09.2024 - 14:36
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        Eskişehir'de aranan 2 şüpheli yakalandı
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        Eskişehir'de, polis ekiplerince gerçekleştirilen "huzur" uygulamasında aranan 2 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 68 personelle Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokağı ile civarında uygulama yaptı.

        1947 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılan, 43 kamuya açık alanın denetlendiği çalışmalarda, "kasten öldürme" ile "tehdit" suçlarından aranan 2 zanlı yakalandı.

        Ayrıca bir işletmeye cezai işlem uygulandı, şüphe üzerine durdurulan bir araçta ruhsatsız tabanca ile 53 fişek ele geçirildi.

        Zanlılar hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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