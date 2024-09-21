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        "Sivrihisar Hava Gösterileri 2024" başladı

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Sivrihisar Hava Gösterileri 2024" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 16:31 Güncelleme: 21.09.2024 - 16:31
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        "Sivrihisar Hava Gösterileri 2024" başladı
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        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Sivrihisar Hava Gösterileri 2024" başladı.

        Sivrihisar Havacılık Merkezince Yeşilköy Mahallesi'ndeki Necati Artan Tesisleri'nde organize edilen gösterilerde M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterindeki tarihi hava taşıtları, gösterileriyle seyircilere unutulmaz anlar yaşattı.

        Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in gösterisi ilgiyle izlendi. İsveçli hava akrobasi pilotu Sanna Hedin'in kendi modifiye edip, "Papercup" adını verdiği Extra 300 uçağıyla yaptığı gösteri de büyük ilgi gördü.

        M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi'ne katılan 1945 model Spitfire Mk9 da etkinlikte yer aldı. Paraşüt ekiplerinin yanı sıra havacılık kulüpleri de etkinlikte çeşitli gösteriler yaptı. Gösteri alanı FPV (First Person View) dron ile görüntülendi.

        Açılışına Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ve diğer ilgililerin katıldığı "Sivrihisar Hava Gösterileri 2024" yarın sona erecek.

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