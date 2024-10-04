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        Eskişehir merkezli yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık soruşturmasında 28 tutuklama

        Eskişehir merkezli operasyonda, sosyal medya hesaplarından yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 40 şüpheliden 28'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 10:38 Güncelleme: 04.10.2024 - 10:38
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        Eskişehir merkezli yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık soruşturmasında 28 tutuklama
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        Eskişehir merkezli operasyonda, sosyal medya hesaplarından yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 40 şüpheliden 28'i tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "bilişim sistemlerinin, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında zanlılardan 24'ü Eskişehir'de, 16'sı ise gözaltına alındıkları illerde adliyelere sevk edildi.

        Şüphelilerden 9'i savcılık sorgularının ardından salıverildi, 31'i nöbetçi hakimliklere çıkarıldı. Bu kişilerden 28'i hakkında tutuklama kararları verildi, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Zanlılardan 2'si yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

        Sosyal medyada "yüksek kazanç, forex kazanç, yatırım temsilcisi" gibi başlıklarla internet sitelerine aldatıcı linklerle yönlendirdikleri mağdurların para yatırmalarını sağlayan şüphelilerin bazı şehirlerde 23 paravan şirket kurarak, 111 olayda 112 kişiyi dolandırdıkları tespit edilmişti. Şüpheli şirket ve kişilerin 2023-2024 yıllarında yaklaşık 2,5 milyar liralık hacme ulaşan banka hesaplarına bloke konulmuştu.

        Polis ekiplerince Eskişehir merkezli Adana, Ağrı, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bursa, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ, Uşak ve Yozgat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 40 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bir zanlı Gürcistan'a, başka bir şüpheli ise Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalanmıştı.

        Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, farklı kişiler adına düzenlenmiş banka ve kredi kartlarıyla kullanıma hazır sim kartlar ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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