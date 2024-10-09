İl Tarım ve Orman Müdürü Gümüş'ten hobi bahçelerindeki yapıların yıkılmasıyla ilgili açıklama

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, kentte yıkımı devam hobi bahçelerindeki yapılara ilişkin, "40 ayrı yerleşim yeri var. Bunlar usulsüz. Kesinleşmiş mahkeme kararı üzerine eğer inşaat varsa yıkım, konteyner varsa kaldırmak söz konusu." dedi.

Gümüş, gazetecilere, hobi bahçelerinin İmar Kanunu'na göre belediye veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerinin görev tanımı içinde izinsiz yapılaşma, Toprak Koruma Kanunu'na göre ise tarım arazisinin bozulması yönüyle değerlendirildiğini söyledi.

Hobi bahçelerinin aynı tarım arazisi üzerine birçok yapının inşa edilmesiyle mahalle şeklinde meydana geldiğini kaydeden Gümüş, "İmar Kanunu'na göre, normalde belediyelerimizin kendi görevli yetkileri çerçevesinde bu izinsiz yapılaşmaları doğrudan doğruya mühürlemeleri, inşaatı tamamlanmamışsa durdurmaları gerekiyor. Bunların su, kanalizasyon ve elektrik bağlantıları varsa bunları da kestirmeleri gerekiyordu ancak Eskişehir'de gördüğümüz kadarıyla bunlar olmamış." diye konuştu.

Yasa gereği tarım arazilerinin hobi bahçesi uygulamalarıyla bozulmalarına karşı cezai müeyyidelerde bulunduklarını ifade eden Gümüş, "Kendilerine yazdığımız para cezası kararına istinaden 2 ay içinde ilgili kurum kuruluş üzerinden başvurmalarını istiyoruz. Başvurmazlarsa veya eski haline geri getirmezlerse ya da başvurup izin alınamazsa süreç içinde 3 katı para cezası söz konusu oluyor. Veyahut eski haline getirilmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.