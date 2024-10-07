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        Eskişehir'de pompalı tüfekle vurulan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki gün önce sokakta pompalı tüfekle vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 19:58 Güncelleme: 07.10.2024 - 19:58
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        Eskişehir'de pompalı tüfekle vurulan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki gün önce sokakta pompalı tüfekle vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Deliklitaş Mahallesi Gürman Sokak'ta 7 Ekim'de H.K. tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralanan Burak Ünlüer (29) tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucu Ünlüer'e ateş ettikten sonra kaçan şüpheliyi Sakarya'da yakaladı.

        Eskişehir'e getirilen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Olay anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilmiş, görüntülerde silah sesini duyan çevredekilerin panikle bölgeden uzaklaşması, Ünlüer'in yere yığılması ve şüphelinin pompalı tüfekle koşarak kaçması yer almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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