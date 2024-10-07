Eskişehir'de pompalı tüfekle vurulan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

Olay anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilmiş, görüntülerde silah sesini duyan çevredekilerin panikle bölgeden uzaklaşması, Ünlüer'in yere yığılması ve şüphelinin pompalı tüfekle koşarak kaçması yer almıştı.

Deliklitaş Mahallesi Gürman Sokak'ta 7 Ekim'de H.K. tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralanan Burak Ünlüer (29) tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

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