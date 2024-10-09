Eskişehir'de 5'inci sınıf öğrencilerine skolyoz taraması yapılacak

Eskişehir'de, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan "Skolyoz Erken Teşhis Tarama Programı"na ilişkin protokol kapsamında kentteki ortaokullarda öğrenim gören tüm 5'inci sınıf öğrencilerine skolyoz taraması uygulanacak.

Valilikte düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 5'inci sınıf öğrencilerine yapılacak taramada, bu tür bir rahatsızlığı olan öğrenci varsa önceden tespit edilerek tedavilerinin sağlanacağını bildirdi.

Bu tür bir rahatsızlığın öğrencilerde hiç olmamasını temenni ettiklerini vurgulayan Aksoy, "Böyle bir rahatsızlığı bulunan bir kişiyi bile tespit edip tedavi etsek bizim için oldukça kıymetli ve önemli. Bu konuda velilerimizin de duyarlı olması, yapılacak bu çalışmaya onay vermelerini önemsiyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün koordinasyonunda bunu gerçekleştirerek daha sağlıklı nesiller, gençlerimizin sağlıklı bir şekilde yetişmesi adına bu projemiz önemli bir katkı sunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici de skolyoz diye tarif edilen ve sık rastlanan iskelet bozulmasına yönelik öğrencilere tarama yapacaklarını söyledi. Türkiye'de iskelet bozulmasının 10-15 yaş grubu çocuklarda başladığını kaydeden Bildirici, "Bu rahatsızlığın sıklığı yüzde 2,3 oranında görülüyor. Bu sıklık kız çocuklarında yüzde 3'lere kadar çıkabiliyor. Erken dönemde tespit edilebildiğinde çok kolay tıbbi müdahalelerle giderilebilecek bir rahatsızlık. Bu çalışmayla bir yıl içinde kentteki tüm 5'inci sınıf öğrencilerine ulaşmayı hedefliyoruz. Çalışmayı fizyoterapistlerle yapacağız. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleri, ailelerin onaylarıyla öğrencileri tarayıp tespitlerini yapacağız. Rahatsızlıklarının derecelerine göre 2'nci ya da 3'üncü derece sağlık kuruluşlarına sevk edeceğiz." diye konuştu.