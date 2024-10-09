Eskişehir'de trafik denetimlerinde park yasağını ihlal eden sürücülere ceza

Ayrıca denetimlerde, 352 sürücünün yasak olan yerlerde durakladığı, 1615 sürücünün taşıt yoluna park ettiği belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2-9 Ekim'de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 23 sürücünün abart egzozlu araç kullandığı tespit edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.