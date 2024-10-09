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        Eskişehir'de pompalı tüfekle işlenen cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi

        Eskişehir'de bir kişinin sokakta silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 7 şüpheli, adliyeye getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 10:07 Güncelleme: 09.10.2024 - 10:07
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        Eskişehir'de pompalı tüfekle işlenen cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi
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        Eskişehir'de bir kişinin sokakta silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 7 şüpheli, adliyeye getirildi.

        Burak Ünlüer'in yaşamını yitirdiği olayın ardından gözaltına alınan katil zanlısı H.K. ile S.T, S.A, Ö.S, M.A, L.B. ve Ş.Y'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

        Hastanede yapılan sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki sorguları sürüyor.

        Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Gürman Sokağı'nda 7 Ekim'de Burak Ünlüer'e (29) pompalı tüfekle ateş edilmişti. Güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye alan polis ekipleri, katil zanlısı H.K. ve cinayetle ilgisi bulunduğu belirtilen S.T'yi Sakarya'da yakalamış, bu kişilerin yanı sıra diğer 5 şüpheliyi de gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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