Eskişehir'de pompalı tüfekle işlenen cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi

Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Gürman Sokağı'nda 7 Ekim'de Burak Ünlüer'e (29) pompalı tüfekle ateş edilmişti. Güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye alan polis ekipleri, katil zanlısı H.K. ve cinayetle ilgisi bulunduğu belirtilen S.T'yi Sakarya'da yakalamış, bu kişilerin yanı sıra diğer 5 şüpheliyi de gözaltına almıştı.

Burak Ünlüer'in yaşamını yitirdiği olayın ardından gözaltına alınan katil zanlısı H.K. ile S.T, S.A, Ö.S, M.A, L.B. ve Ş.Y'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

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