Eskişehir'de boş araziye bırakılan tabut ve çelenk polis ekiplerince incelendi

Polis ekipleri çelenk ve tabutu bırakan kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, tabut ve çelenk üzerinde inceleme yaptı. Polis tarafından kontrollü şekilde açılan tabutun içinin boş olduğu belirlendi. İncelemede, tabutun üzerinde bir kişiye yönelik tehdit notu bulundu.

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