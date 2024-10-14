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        Eskişehir'de boş araziye bırakılan tabut ve çelenk polis ekiplerince incelendi

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, boş araziye bırakılan tabut ve çelenk, polis ekiplerince incelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 20:42 Güncelleme: 14.10.2024 - 21:20
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        Eskişehir'de boş araziye bırakılan tabut ve çelenk polis ekiplerince incelendi
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, boş araziye bırakılan tabut ve çelenk, polis ekiplerince incelendi.

        Karapınar Mahallesi TOKİ Konutları'nın yanındaki araziye bırakılan tabut ile tabutun baş kısmındaki çelengi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, tabut ve çelenk üzerinde inceleme yaptı. Polis tarafından kontrollü şekilde açılan tabutun içinin boş olduğu belirlendi. İncelemede, tabutun üzerinde bir kişiye yönelik tehdit notu bulundu.

        Polis ekipleri çelenk ve tabutu bırakan kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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