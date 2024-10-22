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        Eskişehir'de refüje çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 13:07 Güncelleme: 22.10.2024 - 13:07
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        Eskişehir'de refüje çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        A.B. (27) idaresindeki 26 TU 384 plakalı otomobil, Gündoğdu Mahallesi'ndeki Kartal Kavşağı Alt Geçidi'nde kontrolden çıkıp refüje çarptı.

        Devrilen araçtaki sürücü A.B ile Nuriye Yaldız (27) ve Tuğba Aytekin (27) yaralandı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesinde kaldırılan yaralılardan Yaldız ile Aytekin, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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