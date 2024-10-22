Eskişehir'de refüje çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İlk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesinde kaldırılan yaralılardan Yaldız ile Aytekin, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Devrilen araçtaki sürücü A.B ile Nuriye Yaldız (27) ve Tuğba Aytekin (27) yaralandı.

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