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        "MİT görevlisiyiz" yalanıyla Eskişehirli çifti dolandıran 2 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıttıkları çifti dolandıran 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 15:11 Güncelleme: 22.10.2024 - 15:11
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        "MİT görevlisiyiz" yalanıyla Eskişehirli çifti dolandıran 2 şüpheli yakalandı
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        Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıttıkları çifti dolandıran 2 zanlı gözaltına alındı.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, bir çiftin MİT görevlisi oldukları yalanını söyleyen K.Ç. (40) ve C.K. (21) tarafından adlarının FETÖ soruşturmasına karıştıkları iddiasıyla dolandırılmasının ardından çalışma başlattı.

        Ekipler, mağdur çiftin altınlarını kuyumcuda bozdurup 11 bin 750 dolar nakde çevirerek bu kişilere teslim etmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) ait kayıtları inceleyerek bu kişilerin Kocaeli'ye gittiğini belirledi.

        Kocaeli'de jandarma ekipleriyle düzenlenen operasyonda, şüpheliler K.Ç. ve C.K. gözaltına alındı. Aramalarda ise 11 bin 600 dolar ele geçirildi.

        Ayrıca şüphelilerden C.K'nin 7 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi.

        Eskişehir'e getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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