"MİT görevlisiyiz" yalanıyla Eskişehirli çifti dolandıran 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıttıkları çifti dolandıran 2 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, bir çiftin MİT görevlisi oldukları yalanını söyleyen K.Ç. (40) ve C.K. (21) tarafından adlarının FETÖ soruşturmasına karıştıkları iddiasıyla dolandırılmasının ardından çalışma başlattı.

Ekipler, mağdur çiftin altınlarını kuyumcuda bozdurup 11 bin 750 dolar nakde çevirerek bu kişilere teslim etmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) ait kayıtları inceleyerek bu kişilerin Kocaeli'ye gittiğini belirledi.