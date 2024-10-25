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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'in İnönü ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 09:28 Güncelleme: 25.10.2024 - 09:31
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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Eskişehir'in İnönü ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

        İnönü İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü. Bu kapsamda tespit edilen I.Ö'yü evinde yakaladı.

        Evde yapılan aramalarda 184 gram esrar, tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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