Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Evde yapılan aramalarda 184 gram esrar, tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

İnönü İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü. Bu kapsamda tespit edilen I.Ö'yü evinde yakaladı.

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