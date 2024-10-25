Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin kaçak yollardan temin ettiği bandrolsüz ve hologramsız kaçak sigaraları satmak istediği bilgisine ulaştı.
Ekiplerce şüphelinin aracında yapılan aramada, 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.
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