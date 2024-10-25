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        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Hasta Hakları Günü etkinliği düzenlendi

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Hasta Hakları ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından "Hasta Hakları Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 15:45 Güncelleme: 25.10.2024 - 15:46
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        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Hasta Hakları Günü etkinliği düzenlendi
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        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Hasta Hakları ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından "Hasta Hakları Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, etkinlik Başhekim Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Yıldız, Hastane Başmüdürü Ayşe Kırcı ile Hasta Hakları ve Halkla İlişkiler Birimi sorumlusu Esin Gökalp ve birim personelinin katılımlarıyla düzenlendi.

        Poliklinikler girişine kurulan stantlarda hasta hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirme yapılarak, konuyla ilgili broşür dağıtıldı.

        Etkinlik kapsamında serviste yatan hastalara ziyaretler gerçekleştirilip, hakları anlatıldı. Hastalar ve hasta yakınlarının, hastane kurallarına uyması gerektiği konularına da değinildi.

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