Eskişehir'de evli çiftler tenis turnuvasında birlikteliklerini güçlendiriyor

GÜNHAN ÖZCEYLAN - Eskişehir'deki bir spor merkezi tarafından düzenlenen turnuvaya katılan evli çiftler birlikte keyifli vakit geçirip ev içi bağları sporla güçlendiriyor.

Odunpazarı ilçesindeki Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Yaşam Park'taki tenis kortlarında düzenlenen Evli Çiftler Tenis Turnuvası'na 36 çift kayıt yaptırdı. Turnuvaya katılan aileler, aktivite sayesinde hafta sonu günlerini verimli geçirme fırsatı buluyor.

Farklı meslek gruplarında çalışan çiftler, kısa bir antrenmanın ardından çoğu zaman çocuklarının izlediği maçlarda rakip takımı yenmek için ter döküyor.

Bu yıl ikincisi düzenlenen ve bu ay sona erecek turnuvada çiftler, grup aşamasında eşleştikleri rakiplerini yenerek eleme turuna geçmek için kabiliyetlerini gösteriyor. Çiftler, turnuva sayesinde birlikte vakit geçirmenin yanı sıra ev içi bağlarını da güçlendirme imkanı buluyor. Turnuvayı gerçekleştiren Eskişehir Tenis Merkezi Koordinatörü Ali Osman Akgündüz, AA muhabirine, ailelerin tenis oynamasının çocukları da spora teşvik ettiğini belirtti. Düzenlenen program sayesinde tenise olan ilginin de arttığını dile getiren Akgündüz, "Turnuvaya ilişkin geri dönüşler çok güzel oldu. Tenis, gerek sağlık gerekse mental açıdan faydaları saymakla bitmeyen bir aktivite, aileler burada tenis oynarken kiminin annesi ya da babası, kiminin çocukları onları izliyor. Böylelikle insanları tenise yönlendirmiş oluyoruz. Turnuva başlayalı yaklaşık 1 hafta oldu." diye konuştu.

Akgündüz, tenis maçlarının çekişmeli geçtiğini anlatarak, "Burada kora kor maçlar oynanıyor, ortaya harika bir iş çıkıyor. Bizim amacımız insanlara bu sporu yaptırmak, dolayısıyla onlara tüm esnekliği sağlıyoruz. İnsanların daha müsait olduğu zamanlarda, işlerinden kalan zamanda bu aktiviteyi gerçekleştirmeleri için uygun şartlar olduğunda kolaylık sağlanıyor. İnsanlar bu tempodan gayet memnun. Bugüne kadar hiç iptal ettiğimiz bir maç olmadı." ifadesini kullandı. - "Evin dışında da bir takımız"

Turnuvanın katılımcılarından 46 yaşındaki diş hekimi Murat Volkan Dinçer, çocukları vesilesiyle tenis oynamaya başladığını belirterek, aktivite sayesinde ailece vakit geçirdiklerini söyledi. Birlikte spor yaparken aynı dili konuşabildiklerini anlatan Dinçer, şunları kaydetti: "Her şeyden önce spor zihni ve bedeni dinç tutan bir şey. Bunu eşimle birlikte yapmak da bize aynı bir keyif veriyor. Burada en az 2-3 saatimizi geçiriyoruz. Çocuklar da telefondan, tabletten uzak duruyor. Bizimle birlikte sosyalleşerek başka insanlarla tanışıyorlar. Biz de aynı şekilde birçok insanla tanışıyoruz. Teniste kendimizi geliştiriyoruz, kötü oynamıyoruz ancak daha çok yolumuz var."

Dinçer'in eşi diş hekimi Dilek Dinçer de başarıyı ve mağlubiyeti beraber paylaşmanın değerli olduğunu anlattı. Sporun çocukların gelişimine katkı sağladığını ifade eden Dinçer, şunları aktardı: "Bunu ailece yapmak her şeyi daha zevkli kılıyor. Aynı konuyu konuşabilmek, maça dair ayrıntıları tartışmak çok keyifli. Eşimle birlikte maç içinde hatalar da yapabiliyoruz. Daha sonra birbirimizi motive ediyoruz. Zaman zaman üzülsek de genelde zevkli geçiyor. Maalesef ilk maçımızda yenildik ancak hedefimiz grup aşamalarını geçmek."