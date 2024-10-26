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        Eskişehir'de bir FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Eskişehir'de hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 12:55 Güncelleme: 26.10.2024 - 12:55
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        Eskişehir'de bir FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Eskişehir'de hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı.

        Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında aranan hükümlünün yakalanması için çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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