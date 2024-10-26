Eskişehir'de bir FETÖ hükümlüsü yakalandı

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında aranan hükümlünün yakalanması için çalışma yürüttü.

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