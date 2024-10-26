Eskişehir'de bir FETÖ hükümlüsü yakalandı
Eskişehir'de hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı.
Eskişehir'de hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı.
Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında aranan hükümlünün yakalanması için çalışma yürüttü.
Bu kapsamda hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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