Eskişehir'de bekçiler tarafından denetim yapıldı
Eskişehir'de çarşı ve mahalle bekçileri tarafından çeşitli denetimler yapıldı.
Eskişehir'de çarşı ve mahalle bekçileri tarafından çeşitli denetimler yapıldı.
Tepebaşı ve Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı bekçiler tarafından yapılan denetim çalışmalarında 5 bin 767 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde sorgulandı.
Ayrıca 27 aracı durdurup kontrol yapan ekipler, 1 şüphelinin üzerinde esrar ele geçirdi.
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