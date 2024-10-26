Eskişehir'de bekçiler tarafından denetim yapıldı

Tepebaşı ve Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı bekçiler tarafından yapılan denetim çalışmalarında 5 bin 767 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde sorgulandı.

Eskişehir'de çarşı ve mahalle bekçileri tarafından çeşitli denetimler yapıldı.

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