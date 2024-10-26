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        Eskişehir'de bekçiler tarafından denetim yapıldı

        Eskişehir'de çarşı ve mahalle bekçileri tarafından çeşitli denetimler yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 15:02 Güncelleme: 26.10.2024 - 15:17
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        Eskişehir'de bekçiler tarafından denetim yapıldı
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        Eskişehir'de çarşı ve mahalle bekçileri tarafından çeşitli denetimler yapıldı.

        Tepebaşı ve Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı bekçiler tarafından yapılan denetim çalışmalarında 5 bin 767 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde sorgulandı.

        Ayrıca 27 aracı durdurup kontrol yapan ekipler, 1 şüphelinin üzerinde esrar ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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