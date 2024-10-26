Eskişehir'de çiftçilere tarımsal destek ödemesi gerçekleştirildi

Eskişehir'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilerin hesabına 6 milyon 55 bin 205 lira tarımsal destek ödemesi yatırıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, hayvan hastalıkları tazminatı desteği kapsamında 10 yetiştiriciye 2 milyon 809 bin 762 lira, bireysel sulama sistemleri desteği kapsamında 11 üreticiye, 2 milyon 623 bin 718 lira, kırsal ekonomik altyapı yatırımları desteği kapsamında ise 13 yatırımcıya 10 milyon 621 bin 725 lira hibe ödemesi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Sarıcakaya ilçesinde, kırsal kalkınma destekleri ekonomik yatırımlar ve altyapı hibe desteği kapsamında 7 sera yapımına 6 milyon 402 bin 576 lira, Tepebaşı ilçesinde 4 sera yapımına 3 milyon 980 bin 699 lira, Mihalgazi ilçesinde 1 sera yapımına 153 bin 450 lira ve Mahmudiye ilçesinde 1 makine ekipman alımına 85 bin lira destek ödemesi yapıldığını belirtti.