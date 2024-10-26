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        Eskişehir'de çiftçilere tarımsal destek ödemesi gerçekleştirildi

        Eskişehir'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilerin hesabına 6 milyon 55 bin 205 lira tarımsal destek ödemesi yatırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 15:10 Güncelleme: 26.10.2024 - 15:10
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        Eskişehir'de çiftçilere tarımsal destek ödemesi gerçekleştirildi
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        Eskişehir'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilerin hesabına 6 milyon 55 bin 205 lira tarımsal destek ödemesi yatırıldı.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, hayvan hastalıkları tazminatı desteği kapsamında 10 yetiştiriciye 2 milyon 809 bin 762 lira, bireysel sulama sistemleri desteği kapsamında 11 üreticiye, 2 milyon 623 bin 718 lira, kırsal ekonomik altyapı yatırımları desteği kapsamında ise 13 yatırımcıya 10 milyon 621 bin 725 lira hibe ödemesi yapıldığı bildirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Sarıcakaya ilçesinde, kırsal kalkınma destekleri ekonomik yatırımlar ve altyapı hibe desteği kapsamında 7 sera yapımına 6 milyon 402 bin 576 lira, Tepebaşı ilçesinde 4 sera yapımına 3 milyon 980 bin 699 lira, Mihalgazi ilçesinde 1 sera yapımına 153 bin 450 lira ve Mahmudiye ilçesinde 1 makine ekipman alımına 85 bin lira destek ödemesi yapıldığını belirtti.

        Gümüş, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında, bireysel sulama makinesi ve ekipman alımlarının desteklenmesi için Sivrihisar ilçesinde 5 çiftçiye 1 milyon 318 bin 128 lira, Çifteler ilçesinde 2 çiftçiye 220 bin 959 lira Seyitgazi ilçesinde 2 çiftçiye 485 bin 684 lira, Mahmudiye ilçesinde 1 çiftçiye 101 bin 870 lira ve Odunpazarı ilçesinde bulunan 1 çiftçiye 497 bin 76 lira ödeme gerçekleştirildiğini ayrıca hayvan hastalıkları tazminatı desteği kapsamında da 10 yetiştiriciye 2 milyon 809 bin 762 lira hibe ödemesi yapıldığını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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