Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de KOM ekipleri tarafından denetim yapıldı

        Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi amacıyla denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 13:19 Güncelleme: 27.10.2024 - 13:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de KOM ekipleri tarafından denetim yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi amacıyla denetim yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kaçak tütün ve tütün mamullerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik bir araçta yapılan aramada, 75 bin dal içi doldurulmuş makaron ve 140 bin sigara filtresi ele geçirildi.

        KOM ekipleri tarafından ele geçirilen filtrelerin, satın alan şahısları kandırmak amacıyla içi doldurulmuş makaron gibi ambalajlandığı ve ağırlık yapması amacıyla da kutu içlerine taş yerleştirildiği tespit edildi.

        Yakalanan şüpheliye, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun ilgili maddelerince adli işlem uygulandı.

        Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nün, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının ve sahteciliğinin önlenmesine yönelik çalışmalarının, yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarına bağlı kalınarak, tavizsiz bir şekilde sürdürülmeye devam edileceği de açıklamada bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        Netanyahu: İran'daki saldırı kesin ve güçlüydü
        Netanyahu: İran'daki saldırı kesin ve güçlüydü
        Hamaney'den ilk açıklama
        Hamaney'den ilk açıklama
        Fatma yanlış tedavi kurbanı mı? Güle oynaya gittiği hastaneden cenazesi çıktı
        Fatma yanlış tedavi kurbanı mı? Güle oynaya gittiği hastaneden cenazesi çıktı
        Trump'tan Harris'e: Bizi 3. Dünya Savaşı'na sokacaktır
        Trump'tan Harris'e: Bizi 3. Dünya Savaşı'na sokacaktır
        Taraftardan Osimhen’e sürpriz planı
        Taraftardan Osimhen’e sürpriz planı
        Pezeşkiyan'dan İsrail'e: Tedbir ve zekayla karşılık vereceğiz
        Pezeşkiyan'dan İsrail'e: Tedbir ve zekayla karşılık vereceğiz
        Suça sürüklenen çocuk endişesi! Tablo korkuya yol açtı
        Suça sürüklenen çocuk endişesi! Tablo korkuya yol açtı
        Gülşen'in baba acısı
        Gülşen'in baba acısı
        Denizli'deki orman yangını 4'üncü gününde
        Denizli'deki orman yangını 4'üncü gününde
        Kilidi kesip gece kulübünü gasp ettiler!
        Kilidi kesip gece kulübünü gasp ettiler!
        Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek
        Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek
        İstanbul'un korkulu rüyası olan gangsteri buldu!
        İstanbul'un korkulu rüyası olan gangsteri buldu!
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Kimler zatürre aşısı yaptırmalı?
        Kimler zatürre aşısı yaptırmalı?
        Devrime koştular
        Devrime koştular
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        'Teklif gelmiyor'
        'Teklif gelmiyor'

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de çiftçilere tarımsal destek ödemesi gerçekleştirildi
        Eskişehir'de çiftçilere tarımsal destek ödemesi gerçekleştirildi
        Eskişehir'de bekçiler tarafından denetim yapıldı
        Eskişehir'de bekçiler tarafından denetim yapıldı
        Eskişehir'de bir FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Eskişehir'de bir FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Eskişehir'deki Endonezyalı öğrenciler batik sanatını tanıttı
        Eskişehir'deki Endonezyalı öğrenciler batik sanatını tanıttı
        Eskişehir'de evli çiftler tenis turnuvasında birlikteliklerini güçlendiriyo...
        Eskişehir'de evli çiftler tenis turnuvasında birlikteliklerini güçlendiriyo...
        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Hasta Hakları Günü etkinliği düzenlend...
        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Hasta Hakları Günü etkinliği düzenlend...