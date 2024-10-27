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        Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "narkoalan" uygulaması yapıldı

        –Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 10 ekip ile 3 narkotim ve 2 narkotik köpeği ile gerçekleştirilen narkoalan uygulamasında, 1423 kişi ve bin 23 araç kontrol edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 13:47 Güncelleme: 27.10.2024 - 13:47
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        Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "narkoalan" uygulaması yapıldı
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        –Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 10 ekip ile 3 narkotim ve 2 narkotik köpeği ile gerçekleştirilen narkoalan uygulamasında, 1423 kişi ve bin 23 araç kontrol edildi.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan uygulamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Asayiş ve Trafik şubeleri ekiplerin tarafından "narkoalan" uygulaması gerçekleştirildi.

        Eskişehir Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, gerçekleştirilen denetimleri sahada bulunarak yakından takip etti.

        Şehrin çeşitli noktalarında, 10 ekip, 3 narkotim ve 2 narkotik dedektör köpeği ile gerçekleştirilen denetimlerde 152,58 gram bonzai, 28,71 gram metamfetamin, 0,17 gram esrar, 3 adet hasas terazi, 4 bin 800 lira sahte para, 1 adet kılıç, 1 adet muşta ve 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı da ele geçirildi.

        Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, aranma kaydı olan 2 şüpheli yakalandı.

        Denetimlerde, 5 araç sürücüsü hakkında da çeşitli maddelerden toplam 34 bin 589 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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