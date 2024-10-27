Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "narkoalan" uygulaması yapıldı

–Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 10 ekip ile 3 narkotim ve 2 narkotik köpeği ile gerçekleştirilen narkoalan uygulamasında, 1423 kişi ve bin 23 araç kontrol edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan uygulamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Asayiş ve Trafik şubeleri ekiplerin tarafından "narkoalan" uygulaması gerçekleştirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, gerçekleştirilen denetimleri sahada bulunarak yakından takip etti.