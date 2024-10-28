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        Sivrihisar'da şehitler için mevlit okutuldu

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde şehitler için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 09:31 Güncelleme: 28.10.2024 - 09:31
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        Sivrihisar'da şehitler için mevlit okutuldu
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        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde şehitler için mevlit okutuldu.

        Sivrihisar Ülkü Ocağı tarafından Tarihi Ulu Cami'de Mevlid-i Şerif okunmasıyla başlayan program, şehitler için dua edilmesiyle sona erdi.

        Program sonunda katılımcılara Sivrihisar Ülkü Ocağı tarafından tatlı ikramında bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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