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        Eskişehir'de Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2024 fidan dağıtıldı

        Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2024 fidan dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 16:10 Güncelleme: 29.10.2024 - 16:56
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        Eskişehir'de Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2024 fidan dağıtıldı
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        Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2024 fidan dağıtıldı.

        Valilik önündeki fidan dağıtımına, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin ve İşletme Müdürü Doğan Kiras katıldı. Fidanların dağıtımını yapan Çetin ve Kiras, vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.

        Dağıtımda, Eskişehir Orman Fidanlığında yetiştirilen karaçam ve sedir fidanları ilgi görürken, vatandaşlar, 101. yılın anısına fidanlarını toprakla buluşturacaklarını dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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