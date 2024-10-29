Eskişehir'de Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2024 fidan dağıtıldı
Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2024 fidan dağıtıldı.
Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2024 fidan dağıtıldı.
Valilik önündeki fidan dağıtımına, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin ve İşletme Müdürü Doğan Kiras katıldı. Fidanların dağıtımını yapan Çetin ve Kiras, vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.
Dağıtımda, Eskişehir Orman Fidanlığında yetiştirilen karaçam ve sedir fidanları ilgi görürken, vatandaşlar, 101. yılın anısına fidanlarını toprakla buluşturacaklarını dile getirdi.
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