Eskişehir'de Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2024 fidan dağıtıldı

Valilik önündeki fidan dağıtımına, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin ve İşletme Müdürü Doğan Kiras katıldı. Fidanların dağıtımını yapan Çetin ve Kiras, vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2024 fidan dağıtıldı.

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