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        Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi

        Eskişehir'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 23:00 Güncelleme: 29.10.2024 - 23:00
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        Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi
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        Eskişehir'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Anadolu Üniversitesi Gençlik Merkezi'nde resepsiyon verdi.

        Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy'un davetlileri kapıda karşıladığı resepsiyona Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, CHP Eskişehir Milletvekilleri İbrahim Arslan ve Jale Nur Süllü, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve diğer davetliler katıldı.

        Kuran-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Muharrem Gül'ün yaptırdığı duanın ardından konuşan Vali Aksoy, Cumhuriyet'in 101'inci yılında da dünyada mazlumların, barışın ve istikrarın temsilcisi olacağını söyledi.

        Aksoy, Türkiye'nin ikinci yüzyılında muasır medeniyetler seviyesine daha da yaklaştığını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Cumhuriyet, milletimizin demokratik bir yapıda aydınlanmasını, çağdaşlaşmasını ve kalkınmasını sağlamıştır. Kutladığımız her Cumhuriyet Bayramı birlik ve beraberliğimizi koruma ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ilelebet yaşatma kararlılığımızın ifadesidir. Milletimiz Cumhuriyet'le birlikte milli bir devletin onurlu ve eşit haklara sahip yurttaşları haline gelmiştir. Devletin tek ve gerçek sahibi olan milletimiz, Cumhuriyet'i kuranlara ve onu yüceltenlere minnet ve şükranla anmaktadır. Tüm gençlik, şanlı mazimizden aldığı ilhamla yeni yüzyılı, yeni nesillere emanet edecektir. Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyeti her koşulda yüceltecektir."

        Konuşmaların ardından Vali Aksoy ile eşi Hülya Aksoy, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve diğer protokol üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anısına hazırlanan pastayı kesti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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