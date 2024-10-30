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        Eskişehir'de bir kişi evde tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan tartışma sonucu arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 11:36 Güncelleme: 30.10.2024 - 11:41
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        Eskişehir'de bir kişi evde tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan tartışma sonucu arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Bahçelievler Mahallesi Kartal Tepesi Sokak'taki apartman dairesinde Erkan Şalt (30) ile arkadaşı Okan E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışma esnasında Okan E. pompalı tüfekle ateş ederek Şalt'ı başından vurdu. Silah sesi duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Eve giren ekipler, Şalt'ın yerde hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gördü. Sağlık ekibi olay yerinde yaptığı ilk müdahalede, Erkan Şalt'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Polis, cinayet şüphelisi Okan E. ile birlikte olay esnasında evde olan ve sonrasında evden ayrıldıkları belirlenen Şalt'ın diğer arkadaşları H.K. adlı kadın ile O.A'yı yakaladı.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli, ekiplerce emniyete götürüldü.

        Şalt'ın cenazesi ise savcı ve olay yeri inceleme ekibinin incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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