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        Eskişehir'de "dilencilikle mücadele" kapsamında 297 kişiye ceza uygulandı

        Eskişehir Valiliğince dilenciliği ortadan kaldırmak amacıyla geçen yıl uygulamaya konulan "Dilencilikle Mücadele Genelgesi" kapsamında dilencilik yapan 297 kişiye işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 13:41 Güncelleme: 30.10.2024 - 13:46
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        Eskişehir'de "dilencilikle mücadele" kapsamında 297 kişiye ceza uygulandı
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        Eskişehir Valiliğince dilenciliği ortadan kaldırmak amacıyla geçen yıl uygulamaya konulan "Dilencilikle Mücadele Genelgesi" kapsamında dilencilik yapan 297 kişiye işlem yapıldı.

        Vali Hüseyin Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, genelgeyle kentte dilenciliğin yasaklandığını, 24 Ekim 2023'te birçok kurumu koordineli şekilde çalışmaya sevk eden genelge yayınlandığını söyledi.

        Genelgenin kararlaştırıldığı tarihten bu yana toplam 2 bin 641 uygulama gerçekleştirildiğini belirten Aksoy, kentte dilencilik çalışmalarını bitirmekte kararlı olduklarının altını çizdi.

        Dilenen kişilerin hoş görüntü yaratmadığını anlatan Aksoy, şöyle konuştu:

        "Bu çalışmayı yaparken bunu başarma noktasında vatandaşlarımızın desteği bizler için oldukça kıymetli. Bu anlamda destek olan, katkı sağlayan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Son 1 yılda yapmış olduğumuz çalışmalarda toplam 297 dilenciye işlem yaptık. Özellikle yaptığımız işlem sayısına baktığımızda da 247 kişiye idari para cezası uygulamışız. Bunların 148'inin de gelirine el koymuşuz. Uygulamaya başladığımız tarihten itibaren bugüne kadar 62 bin 129 lira dilencilikle elde edilen gelire el konulmuştur."

        Hüseyin Aksoy, tespit edilen kişilere ilk olarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzmanlarınca sosyal inceleme yapıldığını kaydetti.

        Söz konusu kişilerin ekonomik ihtiyaçlarının olup olmadığının titizlikle değerlendirildiğine değinen Aksoy, şöyle devam etti:

        "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza ilettiğimiz 42 kişinin yardım kriterlerine muhtaç olmadığını gördük. Demek ki gelir düzeyi oldukça iyi ama dilenmeyi meslek haline getiren kişilerin var olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz 160 hane ziyareti gerçekleştirdi. Sadece geçici olarak 4 kişiye ekonomik yönden bir defalık destek verilmesi yönünde karar alındı. Özellikle dilenen kişilere baktığımızda bunların bir kısmının il dışından geldiğini görüyoruz. Dilencilikle mücadele konusu bizim üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir konu. Eskişehir'de dilenciliği tamamen ortadan kaldırmak adına kararlı bir tutum içerisindeyiz. Dilenen kişilerin sağlık taramalarını da yaptırıyoruz."

        Aksoy, Eskişehir halkının da çalışmalara destek verdiğini ve sokakta çalıştırılan çocuklarla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 226 ihbarın yapıldığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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