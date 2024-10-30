Eskişehir Valisi Aksoy'dan Cumhuriyet Başsavcısı Karakülah'a ziyaret

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararnamesi ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Üzeyir Karakülah'a ziyarette bulundu.

Eskişehir Adliyesinde Başsavcı Karakülah'ın makamında gerçekleşen ziyarette, Vali Aksoy, Karakülah'ı yeni görevinden dolayı tebrik ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

İyi niyet dilekleri için Eskişehir Valisi Aksoy'a teşekkür eden Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Karakülah ise Eskişehir'e en iyi hizmeti verebilmek adına tüm kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışacaklarını ifade etti.