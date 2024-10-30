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        Eskişehir Valisi Aksoy'dan Cumhuriyet Başsavcısı Karakülah'a ziyaret

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararnamesi ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Üzeyir Karakülah'a ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 16:01 Güncelleme: 30.10.2024 - 16:04
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        Eskişehir Valisi Aksoy'dan Cumhuriyet Başsavcısı Karakülah'a ziyaret
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        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararnamesi ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Üzeyir Karakülah'a ziyarette bulundu.

        Eskişehir Adliyesinde Başsavcı Karakülah'ın makamında gerçekleşen ziyarette, Vali Aksoy, Karakülah'ı yeni görevinden dolayı tebrik ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

        İyi niyet dilekleri için Eskişehir Valisi Aksoy'a teşekkür eden Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Karakülah ise Eskişehir'e en iyi hizmeti verebilmek adına tüm kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışacaklarını ifade etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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