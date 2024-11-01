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        Eskişehir'de kar maskeli şüpheli silahla 2 kişiyi yaraladı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kar maskeli şüpheli, iki ayrı olayla 2 kişiyi silahla yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 10:42 Güncelleme: 01.11.2024 - 10:49
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        Eskişehir'de kar maskeli şüpheli silahla 2 kişiyi yaraladı
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kar maskeli şüpheli, iki ayrı olayla 2 kişiyi silahla yaraladı.

        Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta yüzünü kar maskesiyle gizleyen zanlı, husumetlisi olduğu iddia edilen eğlence mekanı çalışanı F.G'yi silahla vurmak için arkasından yaklaştı.

        Bu sırada silahın tutukluk yapması sonucu olay yerinden kaçmaya çalışan zanlı, rastgele ateş ettiği anda sokakta bulunan G.H'yi bacağından yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan G.H, ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Silahlı saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        - Aynı sokağa yeniden gelip bu kez husumetlisini vurdu

        İlk olayın ardından kaçan şüpheli, aynı sokağa yeniden dönüp, bu kez husumetlisi F.G'yi tabancayla sırtından yaraladı.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan F.G'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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