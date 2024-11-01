Eskişehir'de kar maskeli şüpheli silahla 2 kişiyi yaraladı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan F.G'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlk olayın ardından kaçan şüpheli, aynı sokağa yeniden dönüp, bu kez husumetlisi F.G'yi tabancayla sırtından yaraladı.

- Aynı sokağa yeniden gelip bu kez husumetlisini vurdu

Silahlı saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan G.H, ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bu sırada silahın tutukluk yapması sonucu olay yerinden kaçmaya çalışan zanlı, rastgele ateş ettiği anda sokakta bulunan G.H'yi bacağından yaraladı.

Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta yüzünü kar maskesiyle gizleyen zanlı, husumetlisi olduğu iddia edilen eğlence mekanı çalışanı F.G'yi silahla vurmak için arkasından yaklaştı.

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