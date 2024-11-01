Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici, akciğer kanseriyle ilgili verileri paylaştı

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, akciğer kanserinin dünya genelinde kalp ve damar hastalıklarından sonra en çok ölüme neden olan ikinci hastalık olduğunu ve toplumlarda önemli bir sosyoekonomik yüke yol açtığını bildirdi.

Bildirici, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada, dünya çapında akciğer kanserinin ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkati çekti.

Dünya Sağlık Teşkilatı'nın 2020 yılı kanser görülme sıklığı ve ölüm oranı tahminlerine göre, akciğer kanserinin erkeklerde en sık, kadınlarda ise üçüncü sırada görülen kanser türü olduğunu ifade eden Bildirici, 2020 yılında dünya genelinde 2,2 milyon yeni akciğer kanseri vakası görüldüğünü ve bu hastalığa bağlı 1,8 milyon ölümün gerçekleştiğini kaydetti.