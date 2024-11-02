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        Eskişehir Şehir Hastanesi Ebe Polikliniği hizmet vermeye başladı

        Anne adaylarına doğum öncesi ve sonrası sağlık kontrolleri, danışmanlık hizmetleri ve eğitimler sunulan Ebe Polikliniği, Eskişehir Şehir Hastanesinde hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 12:26 Güncelleme: 02.11.2024 - 12:28
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        Eskişehir Şehir Hastanesi Ebe Polikliniği hizmet vermeye başladı
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        Anne adaylarına doğum öncesi ve sonrası sağlık kontrolleri, danışmanlık hizmetleri ve eğitimler sunulan Ebe Polikliniği, Eskişehir Şehir Hastanesinde hizmet vermeye başladı.

        İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, yaptığı açıklamada, Ebe Polikliniği'nde doğum öncesi ve doğum sonrası izlemler kapsamında tansiyon, boy ve kilo ölçümü yapıldığını belirterek, ayrıca anne ve anne adaylarına ebeler tarafından danışmanlık hizmeti verildiğini bildirdi.

        Ebe Polikliniği ile ebe ve anne adayları arasındaki iletişimin artırılmasının, güven duygusunun pekiştirilmesinin ve böylece doğum konusundaki endişe ve korkunun giderilmesinin amaçlandığını vurgulayan Bildirici, normal doğumların teşvik edilmesi, gebelerin doğum sırasında kendilerini güvende hissetmeleri, gebelik ve doğum sonrası süreçlerde ebelik bakımında sürekliliğin sağlanması ve danışmanlık hizmeti sunulmasının hedeflendiğini kaydetti.

        Bildirici, normal doğum sayesinde hastanede kalış süresinin kısaldığını, fiziksel ve psikolojik olarak daha çabuk iyileşildiğini belirterek, "Doğal olan normal doğumdur. Normal doğum hem sizin hem de bebeğiniz için birçok fayda sağlamaktadır. Bebeğiniz ve siz bizim için değerlisiniz. Annelik yolculuğunuzun her aşamasında sizinleyiz." ifadelerini kullandı.

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        Galeri

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